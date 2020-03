Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile sind im Jahr 2019 zum zehnten Mal in Folge die wichtigsten deutschen Exportgüter gewesen. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Ergebnissen Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 223,0 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert (-3,2 Prozent Prozent zum Vorjahr), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



Auf den Rängen zwei und drei folgten Maschinen mit einem Wert von 194,5 Milliarden Euro und chemische Erzeugnisse im Wert von 118,1 Milliarden Euro. Importseitig waren im vergangenen Jahr ebenfalls Kraftwagen und Kraftwagenteile mit 126,5 Milliarden (+5,6 Prozent zum Vorjahr) die wichtigsten Handelsgüter für Deutschland, gefolgt von Datenverarbeitungsgeräten, elektrischen und optischen Erzeugnissen im Wert von 117,5 Milliarden Euro und Maschinen für 86,7 Milliarden Euro, so die Statistiker weiter. Die höchsten Exportüberschüsse wies die Bundesrepublik im vergangenen Jahr bei den Maschinen (107,8 Milliarden Euro), den Kraftwagen und Kraftwagenteilen (96,5 Milliarden Euro) sowie den chemischen Erzeugnissen (32,1 Milliarden Euro) aus. Mehr Waren importiert als exportiert wurden vor allem bei Erdöl und Erdgas mit einem Importüberschuss von 51,4 Milliarden Euro sowie bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (19,8 Milliarden Euro).