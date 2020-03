Die Hotelübernachtungen kletterten im Januar um 6,3% auf 3,02 Mio. Sowohl Schweizer als auch ausländische Gäste schliefen häufiger in den hiesigen Hotels.Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat einen Blitzstart ins neue Jahr hingelegt. Die Hotelübernachtungen kletterten im Januar um 6,3 Prozent auf 3,02 Millionen. Sowohl Schweizer als auch ausländische Gäste schliefen häufiger in den hiesigen Hotels. Die Zahl der Schweizer Gäste nahm um 7 Prozent auf 1,52 Millionen zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag anhand von provisorischen...

