An der Schweizer Börse ist es am Montag bei Handelseröffnung zum Crash gekommen.Zürich - An der Schweizer Börse ist es am Montag bei Handelseröffnung zum Crash gekommen. Der Swiss Market Index (SMI) verlor kurz nach der Eröffnung 6,3 Prozent auf 9'120 Punkte. Die Corona-Krise und der Ölpreiskrieg sorgen auch an der Schweizer Börse für einen schwarzen Montag. Credit Suisse verlieren in den ersten Handelsminuten über 11 Prozent und UBS über 9 Prozent. (mc/ps) Folgt...

Den vollständigen Artikel lesen ...