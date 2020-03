Deutschlands Aussenhandel ist mit einem deutlichen Dämpfer in das laufende Jahr gestartet.Wiesbaden - Deutschlands Aussenhandel ist mit einem deutlichen Dämpfer in das laufende Jahr gestartet. Im Januar und damit noch vor der grossen Coronavirus-Krise lieferten die Unternehmen Waren "made in Germany" im Gesamtwert von 106,5 Milliarden Euro ins Ausland. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren das 2,1 Prozent weniger als im Januar 2019.

