Das Gesamtvolumen der EPAL Produktion und Reparatur ist auch im Jahr 2019 weiter gewachsen und lag bei 123 Mio. EPAL Ladungsträgern. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von 1% oder 1,2 Mio. Paletten on top in 2019 (2018 gesamt: 93,9 Mio.). Bei der separaten Betrachtung von Produktion und Reparatur zeigt sich, dass die Reparaturzahlen 2019 leicht rückläufig waren. 2019 wurden 26,8 Mio. EPAL Ladungsträger repariert, 2018 waren es noch 27,5 Mio. Bei den reinen Produktionszahlen gab es eine Steigerung um 2,4%: 2019 wurden 96,2 Mio. EPAL Ladungsträger gefertigt, 2,3 Mio. mehr als im Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...