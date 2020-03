Das Gesamtvolumen der EPAL Produktion und Reparatur ist auch im Jahr 2019 weiter gewachsen und lag bei 123 Mio. EPAL Ladungsträgern. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von 1% oder 1,2 Mio. Paletten on top in 2019 (2018 gesamt: 121,8 Mio.). Bei der separaten Betrachtung von Produktion und Reparatur zeigt sich, dass die Reparaturzahlen 2019 leicht rückläufig waren. Quelle:...

