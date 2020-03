Das kanadische Unternehmen West Fraser hat einen Stromabnahmevertrag mit innogy abgeschlossen. Das innogy Solarkraftwerk Vauxhall soll den Strombedarf der Produktionsstätten von West Fraser in Alberta decken. innogy hat einen langfristigen Stromabnahmevertrag mit West Fraser Timber Co. LTD (West Fraser) unterzeichnet. Es handelt sich um ein sogenanntes Power Purchase Agreement (PPA), zur Lieferung von Ökostrom aus innogys kanadischem Solarkraftwerk Vauxhall (27 Megawatt). Mit diesem Vertrag bezieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...