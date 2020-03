Das Speichersystem mit 10 Megawatt Leistung und 11 Megawattstunden Kapazität soll zur Bedarfsdeckung in Spitzenlastzeiten eingesetzt werden. Smart Power hat das Projekt ohne Fördergelder realisiert.Die Smart Power GmbH aus dem bayerischen Feldkirchen hat ein weiteres Großspeicherprojekt realisiert - diesmal in Thüringen. Vor wenigen Tagen ist das Speichersystem mit 10 Megawatt Leistungen und 11 Megawattstunden Kapazität in Gotha in Betrieb genommen worden. Er ist in das Netz der Thüringer Energienetze GmbH und Co.KG eingebunden. Dort soll er bei der Deckung des Bedarfs zu Spitzenlastzeiten unterstützend ...

