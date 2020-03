Der Schweizer Aktienmarkt hat in den letzten Handelsstundenstunden wieder klar an Terrain eingebüsst.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat in den letzten Handelsstundenstunden wieder klar an Terrain eingebüsst und notiert entsprechend am Montagnachmittag wieder im tiefroten Bereich. Der heutige Wochenauftakt dürfte jedenfalls als ein schwarzer Montag in die Bücher eingehen, heisst es in Handelskreisen. Zum Teil ist auch von panikartigen Verkäufen vor allem zu Beginn des Handelstags die...

Den vollständigen Artikel lesen ...