"Wir bleiben in der Eindämmungsphase des Coronavirus-Ausbruchs", sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Montag vor Reportern und stellte fest, dass sie umfangreiche Vorbereitungen treffen. "Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen weitere Schritte festlegen, um den Menschen, insbesondere den älteren Menschen, zu helfen, sich zu schützen", ...

