Die Firmen bekommen Zugang zu einem vorselektierten und sehr diversen Talent Pool.Zürich - Die Firmen bekommen Zugang zu einem vorselektierten und sehr diversen Talent Pool. Die Teilnehmer können sich über eine exklusive Matching Plattform und ein effizientes Speed-Dating Format austauschen. Den neu gefundenen Praktikanten wird durch das Future.preneur Training berufsbegleitend einen einzigartige Einblick in Unternehmertum & Innovation gegeben, so dass in einem kurzem...

Den vollständigen Artikel lesen ...