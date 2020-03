Der US-Finanzbedingungsindex von Bloomberg, ein Maß für den Stress an den Märkten, hat sich auf -2,882 verschlechtert, was dem schlechtesten Wert seit dem großen Finanzcrash von 2008/09 entspricht. Der Rückgang wird die US-Notenbank unter Druck setzen, die Zinsen nächste Woche um 50 Basispunkte zu senken. Die Zentralbank hat in der vergangenen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...