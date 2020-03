Am Dienstag ist offenbar die erste Infektion mit dem Coronavirus in Sachsen-Anhalt bestätigt worden. Am Montag sei ein junger Mann in Halle (Saale) positiv getestet worden, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" auf ihrer Internetseite.



Sie beruft sich dabei auf die Klinik, in welcher der Test durchgeführt wurde. Damit sind nun alle Bundesländer betroffen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.