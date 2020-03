François Rimeu (La Française): "Schlechte Konstellation für den Ölmarkt"

Am Freitagabend (09.03.2020) war der Ölpreis als Reaktion auf den Beginn des Ölpreiskriegs durch Saudi-Arabien um 18 % eingebrochen. In Bezug auf die Angebots- und Nachfragesituation ist dies vielleicht die schlechteste Gesamtlage für den Ölmarkt seit den 1930er Jahren. Die IEA (International Energy Agency) geht bereits heute von einem Überschuss von etwa 3,6 Millionen Barrel pro Tag aus. Wir schätzen, dass dieses Überangebot im zweiten Quartal auf mehr als 5 Millionen Barrel pro Tag ansteigen könnte.



Die Folgen:



Sehr negativ für die Schieferölproduzenten in den USA; wir schätzen ihren Break-Even-Preis auf 45 bis 50 Dollar. Der Brent Crude Oil Future Dezember 2020 wird derzeit zu 37 Dollar gehandelt. Die meisten Produzenten werden nicht bestehen können, sollte der Preis auf diesem Niveau bleiben. Dies wirkt sich folglich auch sehr negativ auf den US-High Yield-Markt aus, da US-High Yield-Energy-Unternehmen etwa 12 % des Segments ausmachen.



Offensichtlich sehr negativ für die Break-Even-Inflationserwartungen.



Sehr positiv für G7-Anleihen: Dies ist einer der Hauptgründe für den plötzlichen Rückgang der Zinsen in den G7-Ländern.



Mittelfristig sehen wir auch einige positive Auswirkungen, insbesondere für die europäischen Länder, die den größten Teil ihres Öls importieren.







Rechtliche Hinweise:

Der Kommentar dient ausschließlich zu informativen Zwecken und nicht als Ersatz von Vorhersagen, als Research-Produkt oder Anlageempfehlung, und darf auch nicht als solche verstanden werden. Er stellt keine Anlageempfehlung oder ein Angebot dar, auch keine Einladung oder Empfehlung, in bestimmte Anlagen zu investieren oder eine wie auch immer geartete Anlagestrategie zu verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La-Française-Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf gegenwärtigen Marktkonstellationen und können ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Meinungen können sich von denen anderer Berater der Branche unterscheiden. Veröffentlicht von La Française AM Finance Services, dessen Hauptsitz sich in der 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, befindet, eine Gesellschaft, die durch die Autorité de Contrôle Prudentiel als Finanzdienstleister mit der Registernummer 18673 X, einer Tochtergesellschaft der de La Française, beaufsichtigt wird. Die La Française Asset Management ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Registernummer GP97076 am 01. Juli 1997 zugelassen wurde.





