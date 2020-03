Der Batteriespeicherspezialist ADS-TEC hat eine mobile Schnellladelösung für Elektroautos in Form eines LKW-Aufliegers entwickelt. Der Mobile High Power Charger von ADS-TEC ist laut Herstellerangaben die weltweit leistungsstärkste mobile Schnellladelösung in Form eines LKW-Aufliegers. Zehn E-Fahrzeuge können zeitgleich an dem HPC-Ladetruck mit jeweils bis zu 320 Kilowatt Leistung in wenigen Minuten laden. Insgesamt besitzt der Truck eine Kapazität von zwei Megawattstunden und eine Leistung von 3,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...