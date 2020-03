Ab Mittwoch können die Anträge bei der Förderstelle OeMaG eingereicht werden. Die Mittel für die Investförderung sind auf 24 Millionen Euro in diesem Jahr aufgestockt worden. Photovoltaic Austria kritisiert jedoch, dass die Kleinanlagen-Förderung weiter auf sich warten lässt.Am Mittwoch (11. März) ist es soweit: In Österreich startet die bundesweite Investförderung für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher. Mit ihrem "Not-Paket" hatte die Regierung in Wien im September 2019 eine Aufstockung der Fördermittel für dieses Jahr beschlossen. So stehen für das Programm 24 Millionen Euro für die Förderung ...

