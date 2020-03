Es ist ein Maßnahmenkatalog vorgesehen, um den Photovoltaik-Ausbau in der Hauptstadt zu beschleunigen. Ziel ist es, bis 2050 insgesamt 4,4 Gigawatt installierte Photovoltaik-Leistung zu erreichen, um damit ein Viertel des Strombedarfs der Stadt zu decken.Rund anderthalb Jahre ist es her, dass die Berliner Landesregierung mit den Planungen für einen Masterplan "Solarcity" begann. Es wurde eine Expertenkommission gebildet, die bei der Erstellung half. Im Herbst 2019 übergab sie einen Katalog mit 27 Maßnahmen, die den Photovoltaik-Ausbau beschleunigen soll. Am Dienstag beschloss nun der Senat die ...

