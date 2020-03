Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag auf breiter Front fester.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Dienstag auf breiter Front fester. Händler sprechen von einer technischen Erholung nach den massiven Kursverlusten vom Vortag. Aktien, die im Zuge der Panikverkäufe stark gefallen waren, zählen nun zu den grössten Gewinnern. Viel mehr als eine technische Gegenbewegung sei dies aber nicht, heisst es am Markt. Es gebe zwar Hoffnungsschimmer...

