Musik macht uns glücklich, das ist wissenschaftlich erwiesen. Aber wusste Sie auch, dass rund 70 Prozent der Deutschen regelmäßig Musik hören, während sie putzen? Denn mit dem passenden Sound und den richtigen Liedern kann Putzen helfen, im Alltag zu entspannen und Stress abzubauen.

Fast könnte man also denken, der Swiffer Bodenwischer wäre genau dafür entwickelt worden. Denn der Swiffer nimmt nicht nur bis zu dreimal mehr Schmutz, Staub und Haare auf als ein herkömmlicher Besen, er sorgt auch komplett lautlos für ein sauberes Zuhause und gibt der Musik dabei ihren Raum. Um Swiffern und Musik hören noch enger miteinander zu verbinden, gibt es jetzt den Sound of Swiffer eine perfekt auf das Swiffern abgestimmte Playlist bei Spotify, die dem Frühjahrsputz neuen Schwung verleiht.

Das Spannende: Die Playlist wird noch ausgebaut und angepasst. Ab dem 9. bis einschließlich zum 19. März können alle Nutzer und Fans für ihre Lieblingsmusik voten, die für sie unbedingt zum Sound of Swiffer dazugehört. In drei Abstimmungsrunden wird die zum Start aus 35 Titeln bestehende Playlist auf insgesamt 50 Lieder erweitert. Auf www.swiffermoment.de/soundofswiffer können alle Musik-Fans für ihre Favoriten abstimmen und haben die Chance, dabei tolle Preise zu gewinnen. Pro Runde werden unter allen Teilnehmern fünf Gewinner ausgelost, die jeweils ein Swiffer Putzpaket erhalten. Einer der fünf Gewinner erhält zusätzlich ein Jahresabo für Spotify.

