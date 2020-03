Nach 13 Jahren im Amt hat Paul Norton seinen Rücktritt als Chief Financial Officer der Helvetia Gruppe angekündigt.St.Gallen - Nach 13 Jahren im Amt hat Paul Norton seinen Rücktritt als Chief Financial Officer der Helvetia Gruppe angekündigt. Seine Nachfolgerin wird Annelis Lüscher Hämmerli. Im Hinblick auf den bevorstehenden Beginn einer neuen Strategieperiode tritt Paul Norton per 30. September 2020 von seiner Funktion als Chief Financial Officer (CFO) der Helvetia Gruppe zurück.

