Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit klaren Avancen in den Handel gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit klaren Avancen in den Handel gestartet, nachdem sich vorbörslich bestenfalls eine gehaltene Eröffnung abgezeichnet hatte. Händler begründeten die positive Überraschung mit der Bank of England, die kurz vor Börseneröffnung nach einem Notfalltreffen überraschend den Leitzins um 50 Basispunkte auf 0,25 Prozent gesenkt hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...