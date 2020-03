SPG Intercity Zurich wird sich um die Vermarktung der noch verfügbaren Mietflächen im Modul «Headquarters & Offices» kümmern.Zürich - Für die Vermarktung des Moduls «Headquarters & Offices» hat die Miteigentümergemeinschaft "The Circle", bestehend aus der Flughafen Zürich AG und der Swiss Life AG, die SPG Intercity Zurich AG per Anfang 2020 erneut als externen Partner beauftragt. Die Flughafen Zürich AG und die Swiss Life AG realisieren am Flughafen Zürich, dem am besten erschlossenen Standort der...

Den vollständigen Artikel lesen ...