Der Hersteller rüstet derzeit seine Produktion um und auf. Spätestens im vierten Quartal 2020 will Soluxtec über eine Produktionskapazität von 550 Megawatt für monokristalline PERC-Module und Sonderformate verfügen.Die Photovoltaik-Hersteller im deutschsprachigen Raum rüsten derzeit auf. Energetica arbeitet in Österreich mit Hochdruck an seiner Gigawatt-Fertigung und erst kürzlich kündigte Solarwatt die Erweiterung seiner Modulproduktion in Dresden um 250 Megawatt an. Auch das Photovoltaik-Unternehmen Soluxtec aus Bitburg in der Eifel verfolgt ähnliche Pläne. "Um der allgemeinen Marktentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...