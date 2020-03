In einer neuen Investitionsförderung in Österreich für größere Projekte stellt die Regierung 38 Millionen Euro für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher zur Verfügung. Der Branchenverband Photovoltaic Austria kritisiert aber, dass die Kleinanlagen-Förderung weiter auf sich warten lässt. Heute startet die Investitionsförderung in Österreich für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher. Mit dem Beschluss des PVA-Notpakets durch das Parlament vergangenen September, stehen dieses Jahr deutlich mehr Fördermittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...