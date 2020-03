Insgesamt 25.000 Euro Förderung will die Partei für Stecker-Solar-Geräte bereitstellen. Der Antrag wird noch in diesem Monat im Umweltausschuss der Stadt debattiert.Die Balkone in Gütersloh sollen nach dem Willen der SPD bald blau blitzen. Die Partei hat einen Antrag zur Förderung privater Stecker-Solar-Geräte in den Umweltausschuss eingebracht. Er wird dort voraussichtlich in zwei Wochen entschieden. Die SPD will 25.000 Euro der im Haushalt für Klimaschutzprojekte vorgesehenen Mittel zur Förderung von Photovoltaik-Balkonmodulen bereitstellen. "Die Verwaltung soll beauftragt werden, in diesem ...

