Vor dem Treffen im Kanzleramt fordern viele Vertreter aus der Erneuerbaren-Branche - aber auch aus der Wirtschaft oder vom Verbraucherschutz und Hauseigentümer - von der Politik, endlich die richtigen Weichen in der Energiepolitik zu stellen. Ansonsten droht mit Erreichen der Fördergrenze auch ein kompletter Markteinbruch für die Photovoltaik.Am Donnerstag steht das Treffen von Bund und Ländern zur Energiepolitik im Kanzleramt in Berlin an. Viele sehen darin eine Art Schicksalsgipfel, denn es geht um nicht weniger als die Zukunft für Photovoltaik und Windkraft in Deutschland. Der Streit über Mindestabstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...