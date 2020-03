Das Coronavirus hat auch die Bundeswehr erreicht. In der Truppe gebe es neun Infizierte und 45 "begründete Verdachtsfälle", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Darunter sind auch hochrangige Vertreter des Militärs. Am Dienstag hatte die Führungsakademie der Bundeswehr nach drei positiv getesteten Coronavirusfällen den Lehrbetrieb eingestellt. Deutschlandweit gibt es nach einer Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Kreisen aktuell mindestens 1.553 laborbestätigte Coronavirus-Nachweise. Drei Menschen fielen der Krankheit in der Bundesrepublik bisher zum Opfer.