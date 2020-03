Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1275 Dollar, nachdem sie am Morgen noch fast einen Cent mehr gekostet hatte. Noch am Montag war der Euro auf ein Einjahreshoch gestiegen.Auch zum Franken hat der Euro an Wert eingebüsst. Der Euro-Frankenkurs kam am Nachmittag verstärkt unter Druck und liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...