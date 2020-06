Zusätzliche Unternehmenshilfen der US-Notenbank Fed haben Konjunkturhoffnungen geweckt und so den Euro über 1,13 Dollar gehievt.Frankfurt - Der Euro ist am frühen Dienstagnachmittag zeitweise unter die Marke von 1,13 US-Dollar gerutscht. Die Gemeinschaftswährung büsst damit anfängliche Gewinne ein und notiert aktuell bei 1,1305 Dollar wieder knapp über der Marke. Im frühen Handel war der Euro noch bis auf 1,1353 Dollar geklettert. Zusätzliche Unternehmenshilfen der US-Notenbank Fed haben Konjunkturhoffnungen geweckt und so...

