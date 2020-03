Vermögensverwalter Joshua Brown weist in seinem Blog "The Reformed Broker" darauf hin, dass vor elf Jahren, im Jahr 2009, der Aktienmarkt nach oben drehte, als niemand damit gerechnet hatte. Es gab damals keinen Grund. Die Nachrichtenlage war schlecht. "Wenn Sie damals an diesem Tag, in dieser Woche oder sogar in diesem Monat Menschen befragt hätten, ...

Der Beitrag Ich habe heute wieder Aktien gekauft. Die Wende wird kommen. Das ist klar wie Klosbrühe erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Den vollständigen Artikel lesen ...