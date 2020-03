Die USA verbieten die Einreise aus Europa für die nächsten 30 Tage, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Regelung werde "am Freitag um Mitternacht" in Kraft treten, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache.



Das Verbot gelte jedoch nicht für Reisende aus Großbritannien, auch US-Bürger dürften aus Europa einreisen, wenn sie sich einer "angemessenen Untersuchung" unterzögen. Europa sei dabei gescheitert, mit geeigneten Maßnahmen das Virus aus China und anderen besonders betroffenen Ländern fernzuhalten, so der US-Präsident. Es handele sich um eine ernsthafte Bedrohung.