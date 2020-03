Im Gewächshaus am Standort Fretzdorf (bei Wittstock) im Land Brandenburg hat die Ernte für Auberginen begonnen. Die zwischen 225 und 350 Gramm schweren und etwa 20 Zentimeter langen Früchte werden derzeit in Nordbrandenburg in den Gewächshäusern der Werder Frucht GmbH geerntet. Foto © Werder Frucht GmbH Die Zeit war reif, unsere Kunden wollen vor allem regionales...

