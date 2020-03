STEF, das führende europäische Unternehmen für temperaturkontrollierten Transport und Logistikdienste für Lebensmittelprodukte, verzeichnete einen Gesamtjahresumsatz von 3,441 Milliarden EUR, ein Anstieg von 5,7% (3,9% auf Vergleichsbasis LFL). 2019 war der Umsatz in dem vierten Quartal durch ein langsameres Wachstum in Frankreich und lebhafte Aktivitäten in Spanien und...

Den vollständigen Artikel lesen ...