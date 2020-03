Die miteinander verheirateten US-Schauspieler Tom Hanks und Rita Wilson sind nach eigenen Worten mit dem Coronavirus infiziert. Sie seien gerade in Australien und hätten sich erschöpft gefühlt, wie bei einer Erkältung mit Schmerzen, schrieb Hanks am Donnerstag auf Twitter.



Seine Frau Rita hätte auch leichtes Fieber. Daraufhin sei ein Test gemacht worden und positiv ausgefallen. Sie würden sich nun isolieren, so lange wie dies nötig sei, so Hanks.