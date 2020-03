Das Einreiseverbot erstreckt sich auf den gesamten Schengen-Raum - die Schweiz ist davon auch betroffen.Washington - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schliessen die USA ihre Grenzen für Ausländer aus Europa. "Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen", sagte Trump am Mittwochabend im Weissen Haus in einer Ansprache an die Nation. Ausgenommen seien Reisende aus Grossbritannien. Aus Europa kommende Amerikaner müssten sich entsprechenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...