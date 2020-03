Ein von den USA verhängter Einreisestopp für die meisten Europäer hat einen weiteren Kurseinbruch an Europas Aktienmärkten ausgelöst.Paris - Ein von den USA verhängter Einreisestopp für die meisten Europäer hat am Donnerstag einen weiteren Kurseinbruch an den europäischen Aktienmärkten ausgelöst. Der EuroStoxx 50 sackte auf den tiefsten Stand seit Sommer 2016 und verlor zuletzt 5,55 Prozent auf 2744,22 Punkte. Seit dem Coronavirus-Ausbruch in Italien vor gut zweieinhalb Wochen betragen die Kursverluste rund 28 Prozent.

