Die Ministerpräsidenten haben einem höherem Rundfunkbeitrag zugestimmt. Die Konferenz der Länderchefs habe der vorgeschlagenen Erhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro zugestimmt, teilte die Landesregierung von Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit.



Vorbehaltlich der Billigung der Landtage könne der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag am 1. Januar 2021 in Kraft treten. "Wir stellen öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter zukunftssicher auf", kommentierte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).