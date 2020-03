12.03.2020 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 11:30 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Stefan Doboczky, Lenzing AG. Thema: Die Lenzing AG stellt aus Holz Fasern her und befindet sich in einem historisch schwierigen Marktumfeld: Die niedrigen Faserpreise drücken den Gewinn des Unternehmens. Der Jahresüberschuss ist um 22,4 % gefallen und liegt jetzt bei 114,9 Mio. Euro. Dennoch verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...