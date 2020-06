Am Samstag ist der dritte grössere Lockerungsschritt der Coronavirus-Massnahmen erfolgt.Bern / Zürich / Basel - Strahlende Gesichter in Berggebieten, Clubs, Discos und Zoos: Am Samstag ist der dritte grössere Lockerungsschritt der Coronavirus-Massnahmen erfolgt. Alle bisher noch geschlossenen Betriebe durften öffnen, sofern sie ein Schutzkonzept vorweisen können. In vielen Schweizer Berggebieten wurde der Tourismus wieder hochgefahren, so auch im Berner Oberland.

