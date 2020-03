Die AfD sagt ihren für den 25. und 26. April geplanten Bundesparteitag wegen der Corona-Gefahr ab. Der Bundesvorstand fasste am Donnerstagabend in einer Telefonkonferenz einstimmig einen entsprechenden Beschluss, berichten die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Freitagausgaben.



Auf dem Parteitag in Offenburg wollte die Partei unter anderem ein Rentenkonzept beschließen und Entscheidungen über ein sozialpolitisches Programm fällen.