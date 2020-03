Das Virus breitet sich weltweit stärker aus. New York verbietet alle Großevents mit mehr als 500 Menschen. Konzerte, Theater, Restaurants… bleiben leer. Heute ging es an der Wall Street brutal nach unten. 10 Prozent verlor der Dow Jones. Auch der DAX brach ein. Wir haben in Summe über 20% des Marktwerts verloren. In nur zwanzig ...

