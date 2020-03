In der ersten Februarhälfte nahm das Angebot an Bundzwiebeln aus Deutschland deutlich zu. Ab der 11. Woche vollzieht sich auch der Wechsel im Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels. Auf den Großmärkten liegen die Preise für Ware aus Deutschland knapp unter denen des Vorjahres. Ein Nachfrageschub wird in den kommenden Tagen erwartet. Bildquelle: Shutterstock.com Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...