Über Südzucker haben wir zuletzt am 01. März berichtet und der Artikel sah wie folgt aus: "Mit Südzucker ISIN: DE0007297004 lagen wir in den letzten Monaten vielfach richtig und konnten schon mehrfach starke Treffer auf der Long-Seite melden. Nach dem letzten Anstieg von 12 Euro auf über 17 Euro gab es allerdings einen starken Rücksetzer und jetzt sieht es so aus, als ob es bald eine Short-Trading-Chance geben könnte. Das Papier ist am Freitag mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...