Der SMI gewinnt um 9.10 Uhr 2,94 Prozent auf 8'513,85 Punkte.Zürich - Nach dem erneuten Absturz am Donnerstag kommt es zum Wochenschluss nun zu einer gewissen Stabilisierung an den internationalen Aktienmärkten. Hierzulande zeigt der Schweizer Leitindex SMI in den ersten Handelsminuten jedenfalls eine deutliche technische Gegenbewegung. Und auch die US-Futures stehen klar im Plus. Wie nachhaltig die Erholung ist, muss sich allerding zeigen.

