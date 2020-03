FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.03.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 44 (92) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SPECTRIS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 2250 (2065) PENCE - BERNSTEIN CUTS CRODA TARGET TO 4100 (4700) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES BARCLAYS TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 113 (165) PENCE - CITIGROUP RAISES LLOYDS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 49 (61) PENCE - CITIGROUP RAISES NEXT PLC TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 4800 (5000) PENCE - CITIGROUP RAISES RBS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 155 (210) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS AB FOODS TARGET TO 2500 (2800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 390 (440) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 910 (1060) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2500 (2750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1350 (1500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 235 (297) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 2210 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 2530 (2500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES G4S TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 130 (175) PENCE



