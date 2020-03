Viessmann hat einen Vakuum-Röhrenkollektor für Solarthermie-Heizwerke herausgebracht. Er kann bis zu 120 °C für Nah- und Fernwärmenetze und industrielle Prozesswärme liefern. Die Nutzung solarthermischer Großanlagen für die Nah- und Fernwärmeversorgung nimmt in Deutschland und seinen Nachbarländern deutlich zu. Bis 2050 will die Bundesregierung einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Um dies zu schaffen, müssen in den nächsten 30 Jahren allein in Deutschland jährlich rund eine Million ...

