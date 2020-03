Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat im abgelaufenen Jahr seinen Modulabsatz um 25 Prozent und den Umsatz um fast 20 Prozent steigern können. Aktuell ist Jinko Solar optimistisch, dass sich die die Krise wegen des Corona-Virus nicht negativ auf das Geschäft in diesem Jahr auswirken wird.Die Jinko Solar Holding Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr sein Geschäft weiter massiv ausbauen können. Insgesamt seien die Modullieferungen um 25,6 Prozent auf 14,3 Gigawatt gesteigert worden, teilte das chinesische Photovoltaik-Unternehmen am Freitag mit. Der Umsatz sei zugleich gegenüber 2018 um 18,8 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...