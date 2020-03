Tja, was soll ich Ihnen sagen? Sie sehen ja selbst, was los ist. DAX-Punktestand aktuell 9.400 Punkte. Oder so, die Lage ist dynamisch! Passenderweise ist heute auch gleich Freitag, der 13., was dem Weltuntergangscharakter dieser Handelswoche irgendwie das Krönchen aufsetzt. Ordnen wir die Ereignisse aber zunächst in der chronologischen Reihenfolge ein: In der Nacht zu Montag kollabieren die Ölpreise, nachdem sich (in der Kurzversion) Saudi-Arabien und Russland nicht über eine Fördermengenkürzung einigen können. Die Aktienmärkte erleiden an diesem "Schwarzen Montag" den nächsten Kursrutsch, der Handel an der Wall Street wird für 15 Minuten ausgesetzt. In der Nacht zu Donnerstag ringt sich US-Präsident Trump zu ersten Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bzw. dessen Folgen durch und verhängt ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer. Die Reaktion der Börsen folgte auf dem Fuß: ...

