Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus schließt Österreich landesweit alle Geschäfte außerhalb der Grundversorgung. Diese Regelung gelte ab Montag, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in Wien.



Man müsse Österreich "auf Minimalbetrieb herunterfahren" und "alles Leben auf ein Minimum" reduzieren. Lebensmittelhandel, Apotheken, Banken, Postfilialen und Drogerien sollen geöffnet bleiben. Es brauche demnach "niemand Sorge haben, dass die Grundversorgung gefährdet ist". Darüber hinaus sollen zur Eindämmung der Ausbreitung Cafés, Restaurants und Bars "nur bis 15 Uhr geöffnet bleiben", so der Bundeskanzler weiter.



Bei diesen Maßnahmen gehe es darum, "die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen".