Nach den bereits erfolgten Ankündigungen von mehreren Bundesländern schließt auch Sachsen-Anhalt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ab dem kommenden Montag die Schulen und Kindertagesstätten. Die Regelung gelte bis zum 13. April, teilte die Landesregierung am Freitagnachmittag in Magdeburg mit.



In Brandenburg soll der reguläre Schulunterricht ab Mittwoch vorerst ausgesetzt werden. Das teilte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Potsdam mit. Der Schulbesuch sei weiter möglich, aber nicht mehr verpflichtend, hieß es. Auch in Rheinland-Pfalz werden ab Montag alle Schulen und Kitas bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien am 17. April geschlossen.



Eine Notbetreuung werde vor Ort ermöglicht, teilte die Landesregierung am Freitag in Mainz mit. Zuvor hatten bereits Thüringen, Hamburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Berlin, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern und das Saarland wegen der Ausbreitung des Coronavirus Schulschließungen angekündigt. Zuvor hatten viele andere Bundesländer ähnliche Maßnahmen angekündigt.